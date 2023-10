GM firma acordo de princípios com sindicato UAW em greve, diz imprensa

A montadora americana General Motors (GM) fechou um acordo de princípios com o sindicato automotivo UAW, poucos dias depois de seus concorrentes Ford e Stellantis, também afetadas por uma greve desde meados de setembro, informou a imprensa americana.

A rede de TV CNBC informou que as tratativas se estenderam até o amanhecer desta segunda-feira para fechar o acordo. Os jornais The Wall Street Journal e The Washington Post também afirmam que um acordo foi alcançado, citando fontes próximas às negociações.

Contactada pela AFP, a GM preferiu não comentar e o sindicato não respondeu aos pedidos de comentários.