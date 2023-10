Exército israelense anuncia dezenas de mortes entre combatentes do Hamas

O Exército israelense informou nesta segunda-feira (30) que suas tropas mataram "dezenas" de combatentes em confrontos noturnos na Faixa de Gaza, bombardeada em resposta aos ataques violentos do Hamas em 7 de outubro.

O movimento islamista palestino reportou "combates intensos" no norte do enclave, pela terceira noite consecutiva, depois que Israel intensificou as operações terrestres com militares e tanques.

O Exército de Israel afirmou que suas tropas "mataram dezenas de terroristas que estavam entrincheirados em edifícios e túneis e que tentaram atacar os soldados".