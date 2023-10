EUA considera possível fazer 100 caminhões de ajuda entrar em Gaza por dia

Os Estados Unidos "confiam" em aumentar o número de caminhões de ajuda que entram em Gaza pela passagem fronteiriça de Rafah, na fronteira com o Egito, a 100 por dia, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (30).

"Esta primeira fase, da qual temos falado com os israelenses, tenta fazer chegar cerca de 100 por dia", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, acrescentando que no domingo cerca de 45 veículos tinham passado.

"Confiamos em poder consegui-lo nos próximos dias".