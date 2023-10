Espanhola Aitana Bonmati conquista sua primeira Bola de Ouro

A meio-campista do Barcelona e atual campeã mundial com a Espanha, Aitana Bonmatí, conquistou nesta segunda-feira (30) a Bola de Ouro feminina, sucedendo à companheira de Barça e de seleção Alexia Putellas, que havia vencido as duas edições anteriores.

Campeã do Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, Aitana Bonmatí, de 25 anos, também conquistou a última edição da Liga dos Campeões Feminina com o Barça além do Campeonato Espanhol.

Depois de ter sido eleita a melhor jogadora do ano da Uefa, a catalã se torna a segunda futebolista nascida na Espanha a ganhar o prêmio depois de Putellas, e a terceira contando os homens, depois da Bola de Ouro do lendário Luis Suárez em 1960.