Eslováquia reforça fronteira com Hungria para conter imigração irregular

O novo governo da Eslováquia mobilizou nesta segunda-feira (30) centenas de policiais e soldados em sua fronteira com a Hungria, a fim de conter a chegada de imigrantes ilegais, informaram autoridades.

O país, que faz parte da União Europeia, registrou um aumento do número de imigrantes e solicitantes de asilo através da Hungria, com destino a outros países europeus.

Segundo o ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, centenas de policiais irão vigiar a fronteira com soldados. "Mobilizaremos forças em massa para defender a nossa fronteira com a Hungria. Queremos enviar um sinal claro de que, com o novo governo, veio um novo enfoque em relação à imigração ilegal", ressaltou.