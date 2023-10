Escolas para afegãos são fechadas no Paquistão ante proximidade de deportações

Algumas escolas para crianças afegãs no Paquistão começaram a ser fechadas nesta segunda-feira (30), ante o temor de suas famílias pelo início das deportações de migrantes em situação irregular para seus países de origem.

O Paquistão deu um prazo de até 1º de novembro para que os indocumentados que vivem em seu território - entre eles 1,7 milhão de afegãos - deixem-no voluntariamente, sob pena de expulsão.

Para as jovens afegãs que estudam no Paquistão, isso significa voltar para um país onde as crianças não podem ir à escola depois do ensino fundamental.