Davidovich, Bautista e Jarry estreiam vencendo no Masters 1000 de Paris

Os tenistas espanhóis Alejandro Davidovich, número 28 do mundo, e Roberto Bautista (N.66), além do chileno Nicolás Jarry (N.20), venceram seus respectivos duelos nesta segunda-feira (30), pela primeira rodada do Masters 1000 de Paris.

Bautista abriu a jornada eliminando o tcheco Jiri Lehecka (N.30) por 6-4 e 6-2. Tranquilo no saque, o espanhol conseguiu quebrar o serviço do adversário quatro vezes e fechar a partida em 1h11 minutos.

Seu compatriota Davidovich venceu horas depois por 7-6 (7/4), 5-7 e 6-3 o americano Ben Shelton (N.16), um dos tenistas em melhor fase nas últimas semanas.