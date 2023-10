Conflito Israel-Hamas pode provocar alta do petróleo, alerta Banco Mundial

A guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas pode causar aumento no preço de matérias-primas, como petróleo ou produtos agrícolas, caso o conflito se agrave no Oriente Médio, alertou nesta segunda-feira (30) o Banco Mundial (BM) em relatório.

O petróleo já subiu 6% desde o início do conflito, deflagrado quando milicianos do Hamas mataram mais de 1.400 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram aproximadamente 240 reféns, de acordo com autoridades israelenses.

Israel respondeu com um implacável bombardeio a Gaza, uma ofensiva que, de acordo com o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, já matou mais de 8.000 pessoas, quase metade delas crianças.