Comunicado do Business Wire :KnowBe4

A KnowBe4, provedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo, anunciou hoje que lançou uma nova análise da eficácia do treinamento de conscientização sobre segurança e da simulação de phishing para reduzir o risco de segurança cibernética, com base em dados de mais de 60.000 organizações de clientes individuais da KnowBe4 a nível mundial. O novo documento informativo de TI da KnowBe4, "Dados confirmam o valor do treinamento de conscientização sobre segurança e da simulação de phishing", tem por base a maior análise de seu gênero, com mais de 32 milhões de usuários finais individuais, que realizaram mais de 493 milhões de testes de segurança de phishing (PSTs) e participaram de treinamentos de conscientização pelo menos uma vez ao ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os destaques do estudo incluem:

-- Grupos que executaram PSTs frequentes tiveram melhor desempenho na detecção de campanhas simuladas de phishing do que grupos que não o fizeram. -- Quanto mais vezes os grupos realizavam PSTs, melhor era o desempenho dos usuários em testes simulados de phishing. Quanto mais PSTs, melhor. -- Grupos que executaram PSTs semanais foram 2,74 vezes mais eficazes em reduzir riscos do que grupos que realizaram apenas menos de PSTs trimestrais. -- Quanto mais tempo um grupo treinou, melhor foi seu desempenho em testes simulados de phishing. -- Grupos que realizaram treinamento e testes simulados de phishing tiveram o melhor desempenho. "Com base na imensa quantidade de dados que analisamos de todo o mundo, todos deveriam realizar testes simulados de phishing com frequência como parte de seu programa de treinamento de conscientização sobre segurança para obter o mais alto nível de impacto e a redução mais eficaz dos riscos de segurança cibernética", disse Roger Grimes, evangelista de defesa baseada em dados da KnowBe4. "O phishing e a engenharia social são responsáveis por 70 a 90% de todas as violações maliciosas de dados, de modo que se concentrar em formas de mitigá-las é essencial para a estratégia abrangente de defesa cibernética de sua organização. Estamos empolgados por enfim ter dados concretos para confirmar o verdadeiro valor do treinamento de conscientização sobre segurança e da simulação de phishing."

Os clientes da KnowBe4 atestam o importante papel que a plataforma desempenha na defesa cibernética e na diminuição de riscos, junto com a eficácia geral da incorporação de treinamento de conscientização em segurança e simulação de phishing na estratégia de segurança cibernética de uma organização: "O treinamento de conscientização sobre segurança e a avaliação contínua ajudaram nossa organização a melhorar a capacidade de nossos funcionários de reconhecer e evitar interagir com conteúdo suspeito em suas funções diárias. As ameaças estão em constante evolução e os mecanismos de defesa irão falhar inevitavelmente. Quando isto ocorre, é importante ter pessoas engajadas e conectadas às tendências e aos padrões suspeitos para atuarem como última linha de defesa. A KnowBe4 nos auxiliou a minimizar o esforço exigido de nossa equipe de segurança para oferecer informações relevantes e benéficas a nossos funcionários", disse D.S., Diretor Sênior de Operações de Segurança de TI. "Nosso programa de conscientização sobre segurança é um componente vital de nossa estratégia de defesa em profundidade. Não há nenhuma combinação de controles técnicos que possamos implementar para mitigar todos os riscos que enfrentamos. AiTM e outros ataques avançados só irão aumentar. Nossos funcionários são nossos ativos mais valiosos e a linha de frente na defesa de nossa organização. A parceria com a KnowBe4 para formar e melhorar com consistência um amplo programa de conscientização nos ajuda a enfrentar de modo proativo ameaças novas e emergentes", disse A.B., Diretor de Segurança de TI.

Para baixar o novo documento informativo de TI, acesse https://www.knowbe4.com/hubfs/Data-Confirms-Value-of-SAT-WP_EN-us.pdf. Sobre a KnowBe4 A KnowBe4, provedora do maior treinamento de conscientização sobre segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, é utilizada por mais de 65.000 organizações ao redor do mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados, Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, que aumenta a conscientização sobre ransomware, fraude de diretores executivos e outras táticas de engenharia social mediante uma nova abordagem para treinamento de conscientização sobre segurança. O falecido Kevin Mitnick, que era um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e Diretor de Hacking na KnowBe4, ajudou a conceber o treinamento da KnowBe4 baseado em suas bem documentadas táticas de engenharia social. As organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como última linha de defesa, bem como confiam na plataforma da KnowBe4 para intensificar sua cultura de segurança e reduzir o risco humano.