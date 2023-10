Com GM, 3 maiores fabricantes de carros dos EUA e grevistas firmam acordos salariais

Segundo um comunicado do sindicato, a GM aceitou, assim como as outras montadoras, um aumento do salário básico de 25% nos quatro anos de duração do acordo coletivo.

A fabricante automotiva americana General Motors fechou um acordo de princípio com o sindicato de trabalhadores do setor UAW, poucos dias depois de suas concorrentes Ford e Stellantis, também afetadas pela greve desde meados de setembro.

Além disso, os acordos preveem aumentos salariais durante os quatro anos de convênio coletivo, medidas de ajuste ao custo de vida, benefícios sociais e melhorias para os aposentados, entre outras.

Também, segundo cada empresa, tem especificidades, como aumentar a quantidade de empregos no caso da Stellantis.

A Stellantis se comprometeu a criar 5.000 postos de trabalho, depois que havia previsto demissões como parte do fechamento de uma fábrica em Belvidere (Illinois) que agora foi "resgatada", segundo Rich Boyer, vice-presidente da UAW.

"Os trabalhadores não tinham tanta força há décadas, e certamente não a tinham desde a recessão de 2008-2009", constatou, em diálogo com a AFP, Susan Schurman, professora de relações trabalhistas na Universidade de Rutgers.

Neste setor, os funcionários fizeram "enormes sacrifícios" durante a salvação da indústria após a crise de 2008 e agora com a reativação, "os dirigentes recebem muito dinheiro e os trabalhadores querem sua parte", acrescentou.

"Outro trimestre recorde, outro ano recorde. Como dissemos há meses: lucros recorde significam contratos recorde", comentou Shawn Fain após a publicação dos resultados trimestrais da GM em 24 de outubro.

O sindicato anunciou que os trabalhadores de Ford e Stellantis retomariam seu trabalho sem esperar a validação por votação no sindicato.

Ao fechamento da Bolsa de Nova York, as ações da GM tiveram alta de 0,51% no dia, após o acordo com o sindicato UAW acabar com a greve. As ações da Ford (-1,96%) e da Stellantis (-0,28%) sofreram desvalorizações.

elm/els/rhl/mr/gm/rpr/am