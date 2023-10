China aumentará participação nos empregos industriais globais até 2050, diz estudo

A China continuará aumentando sua cota de empregos industriais globais até 2050, de acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira (30), mesmo que os Estados Unidos e a União Europeia queiram se tornar menos dependentes de sua produção.

O gigante asiático aumentará sua participação do total de empregos industriais do mundo para 43% até esse ano, tornando a China um dos poucos países a ver um aumento neste tipo de empregos, de acordo com o relatório do Centro para o Desenvolvimento Global (CGD), localizado em Washington.

As principais economias ocidentais questionaram seriamente sua dependência dos produtos chineses, devido aos estrangulamentos que obstruíram as cadeias de abastecimento globais durante a pandemia da covid-19.