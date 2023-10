Bombas de calor são ineficazes no frio? Países nórdicos rompem clichês

Quando instalou um sistema de bomba de calor em sua casa, na região montanhosa de Oslo, Oyvind Solstad conseguiu resolver três problemas de uma só vez: cuidar de sua consciência ecológica, seu conforto e e seu bolso. "Ao longo de minhas pesquisas sobre a questão, li que uma bomba de calor poderia produzir uma quantidade de calor equivalente a três ou quatro vezes a quantidade de calor injetada", conta o assessor de comunicação de uma empresa ferroviária. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Isso acendeu uma luz no meu cérebro. Disse a mim mesmo que essa deveria ser uma solução inteligente", afirmou o homem de 50 anos.

Centenas de milhares de noruegueses, incluindo o príncipe-herdeiro Haakon, tiveram a mesma ideia. Ao lado de seus vizinhos Finlândia e Suécia, a Noruega está entre os países mais bem equipados com bombas de calor, um sistema de climatização que extrai calor do ambiente externo - que existe mesmo em temperaturas mais frias - para injetá-lo no interno. A Agência Internacional de Energia coloca estes aparelhos no mesmo patamar dos veículos elétricos como solução frente às mudanças climáticas, visto que os sistemas de aquecimento geram atualmente cerca de quatro mil toneladas de CO2, o que representa aproximadamente 8% das emissões mundiais. O fato de estes países nórdicos, que enfrentam invernos mais rigorosos, estarem na vanguarda desmonta a ideia de que esta tecnologia não é eficaz no frio mais severo, o que alimentava uma resistência à instalação de bombas de calor no continente europeu. "Existem muitos falsos mitos a respeito das bombas de calor: alguns países produtores de petróleo e de gás, como a Rússia; algumas pessoas, alguns setores e algumas empresas não querem essa transição", afirma a pesquisadora Caroline Haglund Stignor, do instituto de pesquisa sueco RISE. "Sim, as bombas de calor funcionam em climas frios. Sim, funcionam em prédios antigos", rebate ela.

Ausentes em modelos antigos de primeira geração, as bombas de calor atuais possuem sistemas de degelo e compressores de velocidade variável que permitem que estes dispositivos sejam eficazes em uma ampla gama de temperaturas. Mesmo que sua eficácia diminua quando está frio, a equação ainda é positiva, afirma especialistas. "É uma tecnologia madura que funciona e aquece milhares de casas todos os anos, mas que está em constante desenvolvimento para ser ainda melhor", diz a pesquisadora. De acordo com um estudo do grupo independente Regulatory Assistance Project, bombas de calor aerotérmicas (que utilizam o calor do ar) especialmente adaptadas a climas frios podem ser até duas vezes mais eficazes que uma calefação com temperaturas externas de -30ºC.

Mas a preferência por caldeiras a diesel ou a gás é alta. Na França, os críticos deste sistema garantem que ele provoca um aumento do consumo de energia e que não está adaptado às residências que não possuem isolamento térmico adequado. Na Alemanha, os partidos da coalização do governo entraram em conflito este ano sobre o calendário da proibição dos sistemas de aquecimento com combustíveis fósseis, em vigor até 2045.