Biden revela plano para regular inteligência artificial

Qualquer regulamentação verdadeiramente vinculativa e ambiciosa sobre inteligência artificial deve passar pelo Congresso. No entanto, o Legislativo está dividido entre democratas e republicanos, o que torna muito improvável a adoção de uma lei em grande escala.

O governo também promete publicar recomendações sobre discriminação, diante dos vieses que os sistemas de inteligência artificial podem ter, e compromete-se a monitorar o impacto dessa revolução tecnológica no emprego. No entanto, Biden tem uma margem de manobra limitada.

Em julho, várias gigantes do setor digital, incluindo Microsoft e Google, já haviam se comprometido a submeter seus sistemas de IA a testes externos.

Os critérios para esses testes de segurança serão estabelecidos em nível federal, de acordo com o governo americano.

O democrata de 80 anos baseia-se em uma lei que remonta à Guerra Fria, a Defense Production Act (1950), que confere ao governo certo poder de coerção sobre as empresas quando a segurança do país está em jogo.

Em resposta ao anúncio, a associação de editores de software BAS também pediu "um novo quadro legislativo para criar salvaguardas específicas para a inteligência artificial".

A regulamentação da IA é objeto de intensa concorrência internacional. A União Europeia, que produz abundantes normas no campo digital, busca estabelecer até o final do ano um quadro regulatório para essa tecnologia, com a esperança de ditar o ritmo globalmente.