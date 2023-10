Autoridades da Venezuela ocupam terceira prisão controlada por grupos criminosos

Autoridades da Venezuela ocuparam nesta segunda-feira (30) um centro penitenciário que estava em poder de grupos criminosos, o terceiro em pouco mais de um mês.

O Centro Penitenciário Puente Ayala, localizado em Barcelona (leste), "foi totalmente tomado, colocado sob o comando dos órgãos de segurança cidadã, foi uma grande operação", anunciou o ministro do Interior, Remigio Ceballos, à estatal VTV.

"Garantimos a paz, a proteção do povo, a luta contra as máfias criminosas, a luta contra as estruturas carcerárias. Avançamos para dar um novo impulso ao sistema penitenciário", disse Ceballos.