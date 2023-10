MUNDO - "Outubro Rosa", campanha anual de conscientização sobre rastreamento do câncer de mama -

MUNDO - Comemorações do Dia das Bruxas -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Agrocomércio, no centro do poder e das polêmicas brasileiras - 12H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras: resultados do 3º trimestre - 19H00

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (México) - Preparativos para o Dia dos Mortos - (até 2 de Novembro)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Salão do automóvel Japan Mobility Show, sucessor do "Tokyo Motor Show" - (até 5 de Novembro)

(+) JIUQUAN (China) - Tripulação chinesa da Shenzhou-16 retorna à Terra -

QUARTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2023

Mundo

(*) MUNDO - Movember, mês de conscientização sobre doenças masculinas -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

BRASÍLIA (Brasil) - Taxas de juros (Copom) - 19H00

QUINTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2023

América

CUPERTINO (Estados Unidos) - Apple: resultados 4T - 18H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Lançamento da nova música dos Beatles, "Now and then" -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Início da 3ª fase do despejo de água de Fukushima -

SEXTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, faz o primeiro discurso televisionado desde o início da guerra Israel-Hamas - 11H00

SÁBADO, 4 DE NOVEMBRO DE 2023

Esportes

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Futebol: Copa Libertadores, Final: Boca Juniors - Fluminense - 18H00

DOMINGO, 5 DE NOVEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial de Conscientização sobre os Tsunamis -

TERÇA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) - Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier -