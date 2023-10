Turquia celebra o centenário da fundação da República

Fogos de artifício, desfile naval no Bósforo, exibições de drones em Istambul, iluminação de monumentos emblemáticos... o programa das celebrações foi revelado apenas com uma semana de antecedência.

Esta relutância do governo e do partido islâmico-conservador no poder em celebrar os 100 anos de república secular não impediu os turcos de tirarem as suas bandeiras, com a lua crescente e a estrela, para decorar carros, vitrines e fachadas de edifícios.

O chefe de Estado fará um discurso às 19h23 (horário local), em homenagem ao ano de fundação da República (1923).

Na véspera do centenário, Recep Tayyip Erdogan optou por juntar-se à grande manifestação organizada pelo seu partido AKP no sábado "em apoio à Palestina", no antigo aeroporto Atatürk de Istambul.

Uma onda de pessoas agitando bandeiras turcas e palestinas - um milhão e meio de pessoas, segundo ele - ouviu-o atacar o Ocidente, "o principal culpado pelos massacres de Gaza" e que ele suspeita querer criar uma "atmosfera de cruzada" contra os muçulmanos.

"Vocês choraram pelas crianças assassinadas na Ucrânia, por que este silêncio diante das crianças assassinadas em Gaza?", acusou, chamando o Estado de Israel de "invasor e ocupante".