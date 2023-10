Trocar bifes por 'nuggets'? Uma opção nem tão ambientalmente correta assim

No oeste da França, um criador de aves bate na porta antes de abri-la, revelando o espaço onde estão 30.000 frangos. Em menos de um mês, o peso das aves vai triplicar e sua carne representará uma pegada de carbono baixa. "O objetivo é produzir a melhor carne no menor tempo possível e com a menor quantidade de alimento possível", resume Stéphane Dahirel, de 56 anos, à frente desta fazenda no centro da Bretanha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Anualmente, dois milhões de aves de plumagem branca são criados sobretudo para produzir 'nuggets' para a rede de lanchonetes McDonald's. Elas atingirão seu peso de abate em menos da metade do tempo de uma granja tradicional.

Com vinte dias de nascidas, a plumagem branca das aves é rala. No entanto, já pesam quase um quilo, vinte vezes mais do que quando saíram do ovo. Quando forem abatidas, em 45 dias, seu peso será superior a 3 quilos. Seus peitos largos produzirão muitos filés, a parte mais apreciada pelos consumidores ocidentais. Esse rendimento acelerado permite que a carne de frango tenha uma pegada de carbono menor em comparação com a bovina, não apenas na França. Se o frango fosse consumido em todos os continentes, ele poderia ser uma solução do ponto de vista estrito das mudanças climáticas, se substituísse a carne bovina. Não é pouca coisa, considerando que a pecuária representa entre 10% e 20% das emissões humanas de gases de efeito estufa, segundo pesquisas. Mas para criar frangos, é preciso produzir os grãos que os alimentam, o que implica em grandes áreas de cultivo, fertilizantes sintéticos e pesticidas. Isso tem consequências para a biodiversidade, a qualidade da água e gera desmatamento, sem mencionar o bem-estar animal e sua nutrição. O frango gera, em média, "menos de um quilo" de CO2 equivalente (CO2eq) por quilo produzido (antes do abate do animal, processamento e distribuição), de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Em comparação, o porco gera 2 quilos e a carne bovina, 30 quilos. Outras estimativas diferem, às vezes substancialmente, mas confirmam a vantagem do frango, uma vez que as vacas, por outro lado, emitem metano, um potente gás de efeito estufa. Ao contrário do que se pensa, o transporte tem apenas um impacto marginal na pegada de carbono dos alimentos.

As proteínas vegetais geralmente têm uma pegada de carbono melhor, mas, segundo estimativas, o frango apresenta números ligeiramente mais favoráveis que o arroz, devido ao metano liberado pelos arrozais, principalmente se as aves forem criadas de forma intensiva.