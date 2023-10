Rússia diz ter abatido 36 drones ucranianos

A defesa aérea russa abateu 36 drones ucranianos sobre o Mar Negro e a península da Crimeia durante a noite de sábado, 28, informou o Ministério da Defesa da Rússia neste domingo, 29.

"Os sistemas de defesa aérea em vigor destruíram 36 veículos aéreos não tripulados ucranianos sobre o Mar Negro e a parte noroeste da península da Crimeia", escreveu o ministério no Telegram.

As autoridades locais na região sul de Krasnodar, que faz fronteira com o Mar Negro, disseram que um incêndio eclodiu em uma refinaria de petróleo na madrugada de domingo, mas não especificaram a causa. "As razões para o incidente estão sendo estabelecidas", disse um comunicado das autoridades locais, em meio a alegações de meios de comunicação de que o incêndio havia sido causado por um ataque de drone ou por destroços de um drone abatido.