Reunião entre Xi Jinping e Biden não será 'tranquila', prevê ministro chinês

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que o caminho para uma esperada reunião entre o presidente Xi Jinping e o dos Estados Unidos, Joe Biden, não será "tranquilo" e que ambos devem trabalhar juntos para alcançar resultados.

Wang Yi se reuniu com Biden, bem como com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, durante uma visita de três dias a Washington. Os dois lados concordaram em trabalhar para uma reunião bilateral na próxima cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em São Francisco, em novembro.

A visita de três dias de Wang a Washington ocorreu em um momento em que as tensões entre China e Estados Unidos continuam altas, inclusive em relação aos controles de exportação dos EUA sobre tecnologia avançada e às ações mais assertivas chinesas nos mares do leste e do sul do país.