Quatro explosões inexplicáveis matam uma pessoa no Saara Ocidental

Quatro explosões deixaram um morto e três feridos, dois deles em estado grave, em Smara, no disputado território do Saara Ocidental, afirmaram as autoridades locais marroquinas neste domingo (29), sem explicar as possíveis causas.

As explosões, que ocorreram na noite de sábado e afetaram três bairros diferentes, "causaram danos materiais a duas casas", disseram as autoridades locais à AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dois feridos graves foram levados para um hospital em El Aaiún, 200 quilômetros a oeste de Smara, cidade com mais de 66 mil habitantes.