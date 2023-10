Presidente turco promete 'sucesso' de seu país em centenário de fundação da república

O presidente disse apreciar "cada fase do nosso glorioso passado", depois de ter sido criticado pelos seus adversários por tentar apagar o legado secular de Ataturk, fundador da Turquia moderna.

O programa das celebrações, que incluiu queima de fogos de artifício, desfile naval no Bósforo, exibições de drones em Istambul, iluminação de monumentos emblemáticos, foi revelado apenas com uma semana de antecedência.

A relutância do governo e do partido islâmico-conservador no poder em celebrar os 100 anos de república secular não impediu os turcos de tirarem as suas bandeiras para decorar carros, vitrines e fachadas de edifícios.

Na véspera do centenário, Erdogan optou por se juntar à grande manifestação organizada por seu partido AKP no sábado "em apoio à Palestina", no antigo aeroporto Atatürk, em Istambul.