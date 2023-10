Pauta especial a um mês da COP28

A AFP publica, entre este domingo (29) e a próxima quinta-feira (2), uma série de matérias que ilustram os desafios da COP28, a conferência da ONU sobre o clima, organizada pelos Emirados Árabes Unidos em Dubai, entre 30 de novembro e 12 de dezembro.

As soluções para o combate às mudanças climáticas são o eixo central deste dossiê, com a pergunta-chave de como a humanidade pode reduzir concretamente e a partir deste momento suas emissões de gases de efeito estufa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma reportagem sobre a criação intensiva de frangos na França destinada a abastecer o McDonald's mostra porque substituir a carne bovina pela de aves reduz inquestionavelmente a pegada de carbono do que comemos. No entanto, a conta não é assim tão simples quando se leva em conta o impacto destes enormes estabelecimentos para a biodiversidade, a saúde do solo ou o bem-estar animal.