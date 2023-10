Colonos israelenses aproveitam a guerra e expulsam palestinos de suas aldeias na Cisjordânia

Em uma hora, uma aldeia palestina da Cisjordânia ocupada ficou sem habitantes. Todos foram embora a pé, com suas cabras e suas ovelhas.

(palestinos conflito Cisjordânia direitos Israel, 507 palavras, já transmitida)

TEERÃ:

Irã multiplica ameaças, sem revelar as suas prioridades na guerra de Gaza

O Irã lança diariamente avisos e ameaças contra Israel e os Estados Unidos, sem revelar até agora as opções que considera caso a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas provoque uma conflagração regional.

(diplomacia conflito Irã Israel palestinos EUA, a ser transmitida)

=== EUA MORTE TV ===

LOS ANGELES:

Matthew Perry, astro de 'Friends', morre aos 54 anos (imprensa)

O ator americano Matthew Perry, de 54 anos, um dos astros do seriado televisivo de grande sucesso "Friends", foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, reportou a imprensa americana neste sábado (28).

(ator morte televisão EUA, 795 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

ACAPULCO, México:

Acapulco luta para se recuperar após furacão Otis

"Dona Mago", uma mulher de 55 anos, acordou com vontade de lutar, apesar das circunstâncias catastróficas. Cansada de esperar pela ajuda do governo depois que o poderoso furacão Otis passou pelo porto mexicano de Acapulco, ela incentivou seus vizinhos a limparem as casas e removerem os escombros.

(México furacão meteorologia clima ajuda turismo governo desastre economia, 467 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ISTAMBUL:

Turquia celebra o centenário da fundação da República

A Turquia celebra neste domingo (29) o centenário da sua república, mas sem a alegria geral que se esperava, em um ambiente ofuscado pela guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.

(conflito história Palestinos diplomacia Turquia cerimônia Israel, 525 palavras, já transmitida)

BASE AÉREA DE FETESTI, Romênia:

Na Romênia, Otan se prepara para proteger seu flanco oriental

A 250 quilômetros da fronteira ucraniana, o capitão francês Regis pilota seu avião Rafale ao lado de caças de combate F-16 da Aeronáutica romena em um sinal de solidariedade entre os parceiros da Otan no flanco oriental da Aliança.

(conflito Rússia França Otan Romênia Ucrânia defesa, 657 palavras, já transmitida)

MADRI:

Milhares de espanhóis protestam contra os planos de anistia para separatistas catalães

Dezenas de milhares de pessoas, muitas delas agitando bandeiras espanholas, participaram de um protesto em Madri neste domingo (29), convocado pelo partido de extrema direita Vox, contra uma proposta de anistia para os separatistas catalães.

(Catalunha governo política Espanha manifestação, 482 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

KARAGANDA, Cazaquistão:

Acidente em mina no Cazaquistão deixa ao menos 45 mortos

A explosão em uma mina da ArcelorMittal, no sábado (28), no Cazaquistão, custou a vida de 45 pessoas, segundo um novo relatório divulgado neste domingo (29) pelas autoridades.

(minas Cazaquistão acidente, 400 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Fed se reúne e mercado espera um status quo nas taxas

O Federal Reserve poderá manter as suas taxas de juros de referência inalteradas na sua reunião desta semana para evitar o risco de recessão, apesar de uma inflação que custa a ceder.

(EUA inflação juros economia macroeconomia, 494 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

A um mês da COP28, cumprir meta de limitar aquecimento a +1,5 °C gera tensões

Confrontados com os efeitos crescentes do aquecimento global e a uma concatenação de crises geopolíticas, os países trabalham para resolver suas diferenças a respeito dos combustíveis fósseis e a solidariedade Norte-Sul a um mês da COP28 de Dubai.

(clima Emirados meio-ambiente diplomacia cúpula energia ONU COP28, 909 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento do treino de classificação do Grande Prêmio do México de Fórmula 1

