ONU teme o colapso da 'ordem pública' em Gaza, onde Israel intensifica sua ofensiva

No sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou o início de uma "segunda fase" da guerra contra o movimento islamita Hamas no enclave palestino, que será "longa e difícil".

Cerca de 1.400 pessoas, a maioria civis, morreram Israel no ataque e outras 230 foram sequestradas pelo grupo palestino, segundo as autoridades israelenses.

O Exército de Israel, cujos soldados e tanques operam no terreno desde sexta-feira à noite, anunciou no domingo que aumentou o seu efetivo e as operações terrestres na Faixa de Gaza.

Dois soldados israelenses ficaram feridos durante a noite, um deles em combates com membros do Hamas, segundo o Exército.

Netanyahu declarou no sábado que o Exército israelense irá "destruir o inimigo no solo e no subsolo", referindo-se às centenas de quilômetros de túneis a partir dos quais o Hamas conduz suas operações, segundo Israel.

A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, denunciou no sábado um "fracasso (humanitário) catastrófico que o mundo não deve tolerar".

O objetivo desta "segunda fase da guerra" é "claro: destruir as capacidades militares e a liderança do Hamas e trazer os reféns para casa", disse ele.

O líder israelense reuniu-se no sábado com os familiares de reféns do Hamas, cada vez mais insatisfeitos com a "completa incerteza", disse Haim Rubinstein, seu porta-voz. "As famílias não dormem, querem respostas", acrescentou.

Quatro mulheres foram libertadas até agora. O Hamas afirmou que "cerca de 50" reféns morreram por bombardeios israelenses.

O líder do movimento islâmico em Gaza, Yahya Sinwar, declarou no sábado que estava disposto a estabelecer "imediatamente uma troca para libertar todos os prisioneiros das prisões do inimigo sionista em troca de todos os reféns".

O Exército israelense instou os civis palestinos a "se mudarem temporariamente" para o sul, "para uma área mais segura onde poderão receber água, alimentos e medicamentos".

"Amanhã (domingo), os esforços humanitários realizados pelo Egito e pelos Estados Unidos vão aumentar", garantiu.

A intensificação dos bombardeios na Faixa de Gaza coincidiu com uma interrupção das comunicações e da Internet, o que complica ainda mais os esforços de ajuda humanitária. Mas a rede estava sendo restaurada neste domingo, segundo a organização de monitoramento de rede Netblocks.

O território palestino também enfrenta uma escassez de medicamentos. Algumas operações cirúrgicas são realizadas sem que os pacientes durmam completamente devido à falta de produtos anestésicos, alertou Médicos Sem Fronteiras (MSF) no sábado.

A Turquia denunciou "massacres" em Gaza, após os quais Israel chamou de volta os seus diplomatas em Ancara. A Arábia Saudita denunciou uma violação "injustificável" do direito internacional.

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Londres no sábado em apoio aos palestinos, e outras milhares em Paris, Zurique e nos Estados Unidos.

A guerra em Gaza suscitou receios de um conflito regional. O Irã, apoiador do movimento Hamas e do Hezbollah libanês, emitiu advertências aos Estados Unidos, aliado de Israel.

A tensão também aumentou na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, onde três palestinos morreram na manhã deste domingo por disparos do Exército israelense, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. Mais de 110 palestinos morreram em operações do Exército israelense desde 7 de outubro.

bur-oaa/vl/gk/hgs/zm/aa