O que é uma COP?

A participação de milhares de delegados de todo o mundo também serve para celebrar, simultaneamente, a conferência das partes do Protocolo de Kyoto (CMP) e a das 195 partes do Acordo de Paris de 2015 (CMA).

São numeradas por ordem cronológica: este ano, a COP28 sobre o clima se segue à COP27 de 2022, realizada em Sharm el Sheikh, no Egito.

As COP são realizadas anualmente em uma cidade diferente desde 1995 (exceto a COP26, que foi adiada em um ano devido à pandemia de covid-19).

Este tratado é uma das três convenções do Rio, adotadas na Cúpula da Terra, a Rio-1992.

COP é a sigla em inglês para Conferência das Partes. Reúne as 198 "partes", ou seja, os 197 países e a União Europeia que assinaram a Convenção-quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (CMNUCC, na sigla em inglês).

Os debates entre líderes devem resultar em um texto final, adotado por consenso e não por votação, que leve em conta as diferenças de interesses e posições, com o objetivo ideal de avançar no combate à crise climática.

Além destas negociações, que geralmente ultrapassam o calendário previsto, os debates reúnem diversos grupos de pressão, representantes de ONGs e organizações internacionais.