Netanyahu se desculpa depois de criticar o dispositivo de segurança israelense pelo ataque do Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas às autoridades de segurança neste domingo (29), depois de criticá-las por supostamente subestimarem os riscos de um ataque do Hamas em uma mensagem na rede X (antigo Twitter), que ele posteriormente excluiu.

"Nunca, em nenhuma circunstância, o primeiro-ministro foi alertado sobre as intenções de guerra do Hamas", escreveu Netanyahu no X.

"Todos os responsáveis pela segurança, incluindo o chefe da Inteligência militar e o chefe da Segurança Interna, acreditavam que o Hamas tinha medo de agir e procurava um acordo. Esta avaliação foi apresentada várias vezes ao primeiro-ministro e ao gabinete por todos os responsáveis pela segurança e da comunidade de inteligência. Até o momento em que a guerra eclodiu", continuou o chefe do governo.