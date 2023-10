Monaco perde para Lille e PSG sobe para vice-liderança no Francês

O Paris Saint-Germain venceu com dificuldades o Brest por 3 a 2 neste domingo (29), mas aproveitou a derrota do Monaco para o Lille por 2 a 0 para assumir a vice-liderança do Campeonato Francês, cujo novo líder após a 10ª rodada é o Nice.

O PSG sofreu principalmente no segundo tempo e ficou com os três pontos graças a um gol de pênalti de Kylian Mbappé pouco antes do apito final (88').

"O jogo mudou por completo depois do primeiro gol do Brest. O segundo tempo foi o pior desde que estou no PSG. O Brest foi muito melhor, dominando o jogo aéreo, com muitos cruzamentos, e não seria surpresa se eles tivessem vencido", admitiu o técnico do time parisiense, Luis Enrique.