Militares israelenses preparam zona humanitária no sul de Gaza

O exército israelense disse que está planejando aumentar a assistência humanitária a Gaza nesta semana e preparando uma zona, na região sul de Khan Younis, que poderia acomodar centenas de milhares de palestinos deslocados por semanas de bombardeios e operações terrestres recentes.

"Coordenamos essa zona com a comunidade internacional, especialmente com as Nações Unidas, e dissemos que evitaremos agir nessa zona humanitária enquanto os residentes de Gaza forem para essa zona", disse o coronel Elad Goren, chefe do Cogat, o órgão militar israelense responsável pela ligação com os palestinos e pela passagem da fronteira para a faixa.

Desde que o primeiro comboio de ajuda internacional foi autorizado a entrar em Gaza, há mais de uma semana, pouco mais de 80 caminhões entraram - uma pequena fração do que os grupos humanitários dizem ser necessário para uma população de mais de 2 milhões de pessoas.