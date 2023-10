Milhares de manifestantes pedem em Madri cessar-fogo em Gaza

Milhares de pessoas foram às ruas de Madri, neste domingo (29), com bandeiras palestinas e cartazes, para pedir um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Entre os manifestantes - cerca de 35.000, segundo as autoridades, - estavam vários ministros do governo interino de esquerda, como a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, número três do gabinete do socialista Pedro Sánchez.

"Todos pedimos o cessar-fogo imediato em Gaza. É um apelo que se faz de todo o mundo. Pedimos o cessar-fogo e que se faça com urgência", declarou Díaz, líder do partido de esquerda radical Sumar.