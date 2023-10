Mbappé explica que discutiu com torcedores Brest para defender Hakimi

O atacante Kylian Mbappé, capitão do Paris Saint-Germain, explicou que discutiu com torcedores do Brest após a vitória de sua equipe por 3 a 2 neste domingo (29) para defender o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi de "insultos", enquanto a associação contra a homofobia "Rouge direct" denunciou cânticos contra os parisienses.

Segundo jornalistas presentes no estádio, assim como uma fonte do PSG, vários torcedores do Brest chamaram Hakimi de "estuprador", em alusão à acusação de agressão sexual contra o jogador, em caso que explodiu em março.

"Bah, com certeza eu deveria ter cantado com eles quando insultavam meu companheiro. Alguns deles nunca colocaram os pés em um campo, não importa o nível...", reagiu Mbappé em mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), sem identificar o alvo dos insultos.