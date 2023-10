Manifestantes anti-israelenses tomam aeroporto na república russa do Daguestão

Segundo os veículos de comunicação Izvetsia e RT, a multidão ocupou o teto do terminal e invadiu a pista do aeroporto nesta cidade do Cáucaso. Vídeos no Telegram mostram dezenas de pessoas forçando a entrada do aeroporto e tentando controlar os veículos que deixavam o local.

Israel urgiu às autoridades russas para "proteger" seus cidadãos.

As autoridades do Daguestão pediram aos manifestantes para porem fim a suas "ações ilegais" e à noite (tarde no Brasil), informaram que as forças de ordem tinham retomado o "controle" da situação.

bur/js/mb/mvv