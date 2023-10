Mais de 120 militares procuram pai sequestrado do jogador colombiano Luis Díaz

Mais de 120 soldados, apoiados pela polícia, procuram no norte da Colômbia o pai do atacante Luis Díaz, do Liverpool, sequestrado deste sábado junto com sua esposa, libertada horas depois do rapto, informou o Exército colombiano neste domingo (29).

"Durante a noite e a madrugada mobilizamos dois pelotões motorizados, drones, postos de controle, helicópteros, um avião com radar especializado e mais de 120 homens para a busca", diz o comunicado da força armada.

As autoridades não deram detalhes sobre o sequestro, mas a imprensa local afirma que Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda estavam em um posto de gasolina na cidade de Barrancas, no departamento de La Guajira (norte, fronteiriço com a Venezuela), quando foram interceptados por homens armados.