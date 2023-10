Macron: Reitero apelo por trégua humanitária para proteger população de Gaza

O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou nesta domingo, 29, o "apelo por uma trégua humanitária" na Faixa de Gaza a fim de proteger a população do enclave palestino, em uma postagem no X, antigo Twitter.

Macron afirmou que a França enviou 17 toneladas de ajuda humanitária ao Egito, de onde cerca de 30 caminhões entraram hoje em Gaza, segundo agências internacionais. "Continuamos nossos esforços por via aérea e marítima", afirmou o presidente francês.

De acordo com a Associated Press, Israel liberou a entrada de caminhões de ajuda humanitária a Gaza hoje, um dia depois do registro de invasões da população palestina a quatro armazéns de mantimentos da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para os refugiados palestinos, conhecida como UNRWA.