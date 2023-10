Líder da oposição de Bangladesh é detido após protestos contra primeira-ministra

A polícia também revistou as casas de vários líderes do Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP), segundo o seu porta-voz, Zahir Uddin Swapan, que afirma que quase 3.000 simpatizantes foram detidos na última semana.

Um policial e um manifestante morreram no sábado e pelo menos 26 veículos policiais foram queimados ou danificados.

Alamgir, de 75 anos, lidera o partido desde que sua presidente e duas vezes primeira-ministra, Jaleda Zia, foi detida e encarcerada.

A oposição ressurgente tem organizado manifestações há meses para defender as suas reivindicações, apesar do fato de a sua líder doente estar em prisão domiciliar depois de ter sido condenada por corrupção.

As manifestações organizadas no sábado pelo BNP e pelo maior partido islâmico do país, o Jamaat-e-Islami, foram as maiores do ano, segundo jornalistas da AFP.

Cerca de 100 mil pessoas, segundo a polícia, participaram em manifestações ilegais na capital, Daca, para exigir a renúncia da primeira-ministra Sheikh Hasina e a mudança para um governo neutro para supervisionar as eleições gerais dentro de três meses.

As manifestações terminaram em confrontos violentos durante várias horas no centro de Daca, e os dois partidos da oposição convocaram uma greve nacional neste domingo em protesto.