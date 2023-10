Leverkusen vence Freiburg e segue líder do Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen venceu o Freiburg em casa por 2 a 1 neste domingo (29), no fechamento da 9ª rodada, para se manter na liderança isolada do Campeonato Alemão.

Esta foi a oitava vitória em nove jogos do Leverkusen, que soma 25 pontos na tabela, um à frente do favorito Bayern de Munique (2º), que no sábado atropelou o Darmstadt (14º) com uma goleada por 8 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terceiro colocado é o Stuttgart, com os mesmos 21 pontos do Borussia Dortmund (4º), que mais cedo empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt (7º).