Laura Pigossi é ouro no tênis do Pan de Santiago

A tenista brasileira Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 ao lado de Luisa Stefani, conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 neste domingo (29), ao derrotar na final a argentina Lourdes Carlé.

Laura, número 275 no ranking da WTA, fechou o jogo contra Carlé (436ª) em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 41 minutos em duelo disputado no saibro.

Eficiente no saque (venceu 80% dos pontos com o primeiro serviço) a brasileira não concedeu nenhuma chance de quebra para a adversária durante toda a partida.