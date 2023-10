Jogo do Lyon no Francês é adiado por ataque a ônibus; PSG vence Brest e é vice-líder

Em imagens divulgadas pelo Prime Vídeo, que transmite o Campeonato Francês, o treinador aparece com o rosto ensanguentado e depois saindo da enfermaria do Vélodrome com um curativo na cabeça.

Grosso sofreu cortes perto do olho esquerdo e, segundo fontes do Lyon, teve "vertigens".

A 10ª rodada do Campeonato Francês foi marcada marcado pelo adiamento do jogo entre Olympique de Marselha e Lyon, previsto para este domingo (29), após o ônibus dos lioneses ter sido atacado por torcedores marselheses no caminho ao estádio Vélodrome, deixando o técnico italiano Fabio Grosso ferido na cabeça.

"Fomos informados que o Lyon não queria que o jogo acontecesse", declarou o árbitro François Letexier em entrevista coletiva para anunciar o adiamento do a partida, especificando que enviou um relatório "às autoridades competentes, que decidirão o que será feito".

Mais cedo, o Paris Saint-Germain venceu com dificuldades o Brest por 3 a 2, mas aproveitou a derrota do Monaco para o Lille por 2 a 0 para assumir a vice-liderança do campeonato, que tem o Nice como novo líder.

O PSG sofreu principalmente no segundo tempo e ficou com os três pontos graças a um gol de pênalti de Kylian Mbappé pouco antes do apito final (88').

"O jogo mudou por completo depois do primeiro gol do Brest. O segundo tempo foi o pior desde que estou no PSG. O Brest foi muito melhor, dominando o jogo aéreo, com muitos cruzamentos, e não seria surpresa se eles tivessem vencido", admitiu o técnico do time parisiense, Luis Enrique.

O jovem meia de 17 anos Warren Zaïre-Emery abriu o placar para o PSG (16') e Mbappé ampliou no primeiro tempo (28').

Pouco antes do intervalo, o Brest diminuiu com Steve Mounié (43') e o empate veio no início do segundo tempo, com Jérémy Le Douaron (52').