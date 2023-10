Israel processa atriz por publicações sobre Gaza

Uma famosa atriz árabe-israelense foi acusada de incitação ao terrorismo por publicações nas redes sociais relacionadas ao ataque perpetrado pelo Hamas palestino em Israel em 7 de outubro, segundo fontes judiciais.

A atriz, Maisa Abdel Hadi, mora na cidade de Nazaré, no norte de Israel, e foi presa na segunda-feira, dia 23, e colocada sob custódia policial por 48 horas, por ter publicado, segundo a polícia, uma foto em seu Facebook de uma escavadeira destruindo a cerca que separa a Faixa de Gaza de Israel, no início do ataque do Hamas, que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades.

"Vamos fazer isso ao estilo de Berlim", escreveu ao lado da foto, referindo-se à queda do muro que separava as duas Alemanhas em 1989.