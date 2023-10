Irã multiplica ameaças, sem revelar as suas prioridades na guerra de Gaza

Depois de aplaudir "o sucesso" do ataque sem precedentes do Hamas, lançado em 7 de outubro contra Israel, suas autoridades mencionam a guerra em cada uma das suas intervenções públicas.

Mas, para além das palavras, a estratégia do Irã é decidida nas sombras, para deixar que os seus adversários declarados - Israel e Estados Unidos - e a comunidade internacional tentem adivinhar as suas verdadeiras intenções.

Em Teerã e no exterior, os especialistas acreditam que o governo está aberto a se adaptar aos desenvolvimentos da guerra, que se intensificou no sábado (28) em Gaza, com bombardeios e confrontos terrestres entre combatentes do Hamas e soldados israelenses.

Neste momento, "o Irã não está interessado em se envolver diretamente na guerra", disse Hadi Mohammadi, pesquisador de política internacional em Teerã.

"Os iranianos deixaram claro desde o início que não procuram envolvimento direto ou confronto", diz a iraniana Sara Bazoobandi, do Instituto Giga de Estudos do Oriente Médio, com sede na Alemanha.

"O Irã continua enviando alertas sobre uma possível reação do Hezbollah (libanês) e de outros grupos do que chama de 'frente de resistência'", acrescenta. Embora seja necessário ter "cuidado" na forma como os formula, porque os riscos podem "ser altos".

Neste domingo, o presidente iraniano, Ebrahim Raïssi, acusou Israel de ter ultrapassado as "linhas vermelhas" ao intensificar a sua ofensiva contra o Hamas em Gaza, o que "poderia pressionar" outras partes "a agir".