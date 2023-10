Inter de Milão vence Roma e retoma liderança do Campeonato Italiano

O gol do jogo foi marcado pelo atacante francês Marcus Thuram (81'), que mandou a bola para as redes depois de receber cruzamento pela esquerda de Federico Dimarco.

Os torcedores 'nerazzurri' no estádio San Siro receberam com vaias o atacante belga Romelu Lukaku, que defendeu a Inter na temporada passada e agora é jogador romanista.

A Inter de Milão derrotou a Roma por 1 a 0 neste domingo (29) e retomou a liderança isolada do Campeonato Italiano, provisoriamente ocupada pela Juventus desde sábado, após a vitória do time de Turim sobre o Verona por 1 a 0.

Antes de marcar, Thuram teve duas chances de abrir o placar, uma aos 30 do primeiro tempo em um chute que foi salvo pelo goleiro Rui Patrício e outra em uma cabeçada que passou perto da trave logo depois do intervalo (48').

O gol foi um prêmio para o domínio interista, embora a Roma também tenha criado oportunidades para sair com a vitória de San Siro, principalmente em um cabeceio de Bryan Cristante (65') que o goleiro suíço Yann Sommer salvou com uma defesa espetacular.

O técnico do time romano, José Mourinho, não esteve no banco por ter sido expulso no último jogo e cumpriu suspensão.

Lukaku, ídolo 'nerazzurro' até a temporada passada, foi muito vaiado pelos interistas e teve uma atuação discreta na partida.

Com esta vitória, a Inter de Milão chega a 25 pontos na tabela, dois à frente da Juventus.

Milan, terceiro com 21 pontos, e Napoli, quarto com 17, ainda se enfrentam neste domingo.