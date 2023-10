Hamas relata 'combates violentos' com o Exército de Israel em Gaza

O Hamas relatou, neste domingo (29), "intensos combates" com as tropas israelenses que realizam incursões terrestres no norte da Faixa de Gaza desde sexta-feira.

"Nossos combatentes estão atualmente travando batalhas intensas com metralhadoras e armas antitanque contra as forças de ocupação inimigas no noroeste de Gaza", disseram em comunicado as Brigadas Ezzedin al Qassam, o braço armado do movimento islamita no poder nesse território palestino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

az-rsc-jd/ami/js/mb/aa