Hamas pede ação 'decisiva' do Egito para acelerar envio de ajuda a Gaza

Um alto dirigente do Hamas urgiu, neste domingo (29), o Egito a agir de forma "decisiva" para acelerar a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios israelenses e onde a população carece de água, comida, combustível e medicamentos.

"O Egito não deve permanecer como espectador e se contentar em autorizar a entrada de ajuda em Gaza", declarou, por meio de nota, Musa Abu Marzouk, membro do birô político do movimento islamista palestino. "Esperamos uma postura decisiva por parte do Egito, que permita a entrada de ajuda em Gaza o quanto antes", acrescentou.