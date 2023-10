EUA pede a Israel para proteger civis palestinos e crescem apelos por ajuda

Desde então, segundo o ministério da Saúde do Hamas, que governa o território, mais de 8.000 palestinos morreram - metade deles, crianças - na represália do exército israelense, que bombardeia sem trégua a Faixa de Gaza.

Enquanto Israel, aliado dos Estados Unidos, "tem todo o direito e a responsabilidade de defender seus cidadãos do terrorismo", deve fazê-lo "de forma consistente com o direito internacional humanitário, que prioriza a proteção dos civis", disse Biden ao premiê israelense, Benjamin Netanyahu, em um telefonema, segundo a Casa Branca.

Mais cedo, Guterres disse lamentar que "ao invés de uma pausa humanitária criticamente necessária, apoiada pela comunidade internacional, Israel tenha intensificado suas operações militares".

"O mundo está testemunhando uma catástrofe humanitária", acrescentou Guterres, em visita ao Nepal. "Insto todos aqueles com responsabilidade a se afastarem do abismo".

As Nações Unidas advertiram, neste domingo, que a "ordem civil" estava começando a colapsar em Gaza, depois que milhares de pessoas saquearam depósitos de alimentos, levando trigo, farinha e outras provisões.

Os Estados Unidos também têm multiplicado os apelos para salvar as vidas de palestinos inocentes.

Em declarações à rede ABC, Sullivan também disse que o Hamas está fazendo "tudo o que está ao seu alcance para pôr as pessoas em risco, para usá-las como escudos humanos". No entanto, afirmou que "cabe a Israel tomar as medidas necessárias para distinguir entre [membros do] Hamas, que não representa o povo palestino, e os civis palestinos inocentes".

Em outras declarações, dadas ao programa "Face the Nation", da rede CBS, ele disse que funcionários americanos estão trabalhando para ajudar e garantir a libertação dos 230 reféns retidos em Gaza pelo Hamas, assim como para ajudar as centenas de palestinos americanos presos na região.

"Muitos deles ainda estão ali, esperando para sair, e estamos trabalhando ativamente para tentar que isto aconteça", disse Sullivan.

No entanto, advertiu que enquanto os vizinhos, Egito e Israel, estão prontos para deixar os americanos e outros estrangeiros saírem de Gaza, "o Hamas está evitando que saiam".

