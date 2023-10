Esquerda no poder perde eleições nas principais cidades da Colômbia

A esquerda no poder na Colômbia perdeu as eleições locais deste domingo (29) nas principais cidades do país, segundo apuração oficial da autoridade eleitoral.

Com 55% de participação, as prefeituras de Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (sudoeste) e Barranquilla (norte) ficaram nas mãos de opositores ou candidatos desvinculados do governo do presidente Gustavo Petro.

Quase 39 milhões de pessoas estavam habilitadas a votar para eleger governadores, deputados, prefeitos, vereadores e outras autoridades locais para o período 2024-2027.