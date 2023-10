Em meio à cultura de consumo, americanos preocupados com o clima reduzem pegada de carbono

Bala Sivaraman dirige um carro elétrico em Washington, Distrito Federal dos Estados Unidos. Ele também compra roupas e móveis usados e prepara suas refeições veganas em um fogão por indução, que comprou após se desfazer do forno a gás.

Sim Bilal usa exclusivamente o transporte público - o que não é nada fácil em Los Angeles, cidade feita para circular de automóvel. Ele também prefere consertar os dispositivos eletrônicos que usa e mora em um apartamento equipado com painéis solares.

Enquanto os líderes do mundo se preparam para se reunir no mês que vem na Cúpula do Clima da ONU, a COP28, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, alguns americanos preocupados com o clima mostram que é possível, sim, reduzir as emissões de carbono, alinhando suas ações a seus valores, mesmo vivendo em um país em que este estilo de vida é pouco frequente.