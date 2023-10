Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

O líder mundial em soluções para cadeia de fornecimento, AIT Worldwide Logistics, inaugurou dois novos locais no Sudeste Asiático, um em Penang, na Malásia, e outro em Singapura. Com a adição destes escritórios, a presença geográfica da AIT na Ásia se expandiu para seis países, dando suporte a clientes que continuam diversificando o fornecimento de componentes e produtos acabados. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231029702425/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine AIT's global expansion continues in Southeast Asia with two new offices in Malaysia and Singapore (Graphic: Business Wire)

Segundo o Diretor Comercial da AIT, Greg Weigel, as novas instalações são o exemplo mais recente da capacidade de adaptação e flexibilidade da empresa em resposta às mudanças nas demandas dos clientes na região. "O estabelecimento de equipes dedicadas na Malásia e em Singapura respalda ainda mais os robustos negócios da AIT no Sudeste Asiático, enquanto reforça as relações com parceiros locais", disse Weigel. "A crescente presença da AIT vem ajudando os transportadores a reduzir riscos ao adotar uma variedade mais ampla de opções de abastecimento em suas cadeias de fornecimento." Ao se reportar ao Vice-Presidente Sênior para Ásia, Wilson Lee, o Diretor Regional da AIT em Singapura, Malásia e Tailândia, Siau Hwee Tan, supervisiona os novos escritórios da AIT-Penang e AIT-Singapura, que prestam serviços completos de agenciamento de carga com foco principal em transporte aéreo bem como importações e exportações via oceano. "A produção está em rápido crescimento no Sudeste Asiático, sobretudo na Malásia, e nossos especialistas no assunto em ambos os locais recém-inaugurados já estão atendendo clientes nos setores automotivo, industrial e de tecnologia", disse Lee. "A AIT também possui redes mundiais bem estabelecidas para dar suporte a requisitos especiais de remessa para varejo de consumo, logística de alimentos e ciências biológicas, de modo que estamos bem posicionados para oferecer integração perfeita a clientes destes setores." Ambos os locais na Malásia e em Singapura estão situados perto dos principais aeroportos e portos marítimos. As novas instalações se unem a mais de uma dúzia de escritórios da AIT em toda a Ásia, e a mais de 110 ao redor do mundo. A expectativa da empresa é abrir instalações adicionais na região em 2024. AIT-PenangBHL Tower51-9-F Jalan Sultan Ahmad Shah10050 George Town, Penang, Malásia

AIT-Singapura80 Marine Parade Road#18-03 Parkway ParadeSingapura 44926 Para imagens adicionais associadas a este anúncio, acesse as páginas de localização da Malásia e Singapura no site da AIT:https://www.aitworldwide.com/locations/. Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é um agenciador internacional de carga que ajuda as empresas a crescer, expandindo o acesso a mercados em todo o mundo onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Durante mais de 40 anos, a líder em soluções para cadeia de fornecimento com sede em Chicago confiou em uma abordagem consultiva para formar uma rede mundial e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governos, saúde, alta tecnologia, setor industrial e ciências da vida. Respaldado por tecnologia escalável e compatível ao usuário, o modelo flexível de negócios da AIT personaliza entregas porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com colegas de equipe especializados em mais de 110 locais na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gestão de armazéns e serviços personalizados de extremo cuidado. Saiba mais em www.aitworldwide.com. Nossa Missão Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.