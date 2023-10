Apelos para permitir entrada de ajuda humanitária em Gaza se multiplicam

Os apelos para permitir a entrada de ajuda humanitária de emergência na Faixa de Gaza multiplicaram-se neste domingo (29), coincidindo com a intensificação dos bombardeios e das incursões terrestres israelenses, em resposta ao ataque do Hamas há três semanas.

Em resposta, o Exército israelense bombardeia sem cessar a Faixa de Gaza. O ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas desde 2007, assegura que mais de 8.000 palestinos morreram até o momento com os bombardeios.

No 23º dia do conflito, Israel anunciou o aumento do número de soldados presentes em Gaza, assim como a magnitude de suas operações terrestres no território palestino.

Também, neste domingo, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, lamentou a resposta desproporcional do Exército israelense em Gaza e descreveu a situação humanitária como "catastrófica".

"O direito internacional exige que (a reação) deve ser proporcional. Os civis devem ser levados em conta e o direito humanitário é muito claro em relação a isso. Acredito que esse limite foi superado em grande medida", disse à rádio pública NRK.

