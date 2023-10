OMS: Faixa de Gaza tem apagão e comunicação cortada; hospitais e necrotérios estão lotados

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma, em comunicado divulgado neste sábado, que civis, pacientes e trabalhadores de saúde na Faixa de Gaza "passaram a noite na escuridão e com medo". Durante uma noite de "intenso bombardeio e incursão por terra" das forças de Israel, a população civil "tem sido sujeita a um blecaute total de comunicação e elétrico".

Na nota veiculada no X (ex-Twitter), a OMS "reitera seus pedidos por um imediato cessar-fogo humanitário", e lembra as partes envolvidas de que precisam tomar todas as precauções para proteger civis e a infraestrutura civil. "Isso inclui trabalhadores de saúde, pacientes, instalações de saúde e ambulâncias, bem como civis que se abrigam nessas instalações", afirma o braço da Organização das Nações Unidas na saúde. Ela pede "medidas ativas" para garantir que civis não sejam feridos e que possa haver a passagem segura para "suprimentos médicos, combustível, água e alimentos desesperadoramente necessários" para a Faixa de Gaza.

A OMS diz que relatos de bombardeios perto dos hospitais Indonesia e Al Shifa são "gravemente preocupantes", e reitera que é impossível retirar os pacientes sem ameaçar suas vidas. Os hospitais de Gaza já operam com capacidade máxima, "graças aos feridos em semanas de bombardeio incessante", e não conseguem absorver a alta "dramática" no número de pacientes, enquanto abrigam milhares de civis, detalha.