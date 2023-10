Netanyahu diz que Irã custeia '90%' do orçamento militar do Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste sábado (28), que o Hamas representa um "desafio existencial" para Israel e que "90%" do orçamento do movimento islamista palestino vêm do Irã.

"Devemos derrotar o Hamas porque este desafio é um desafio existencial para nós", declarou o dirigente israelense durante coletiva de imprensa. "O Irã apoia o Hamas. Acho que 90% do orçamento militar do Hamas procedem do Irã (que) o financia, o organiza e o guia", acrescentou.