Médicos encontram seus familiares entre os mortos em Gaza

Mahmud al Astal, um dos muitos médicos que atendem as vítimas que inundam os hospitais de Gaza, ficou horrorizado ao encontrar sua irmã e toda a sua família entre os mortos.

"Fui ao necrotério e a encontrei carbonizada e em pedaços", disse à AFP o médico de 34 anos do principal hospital de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No terceiro dia de guerra, enquanto trabalhava na unidade de emergência do hospital Naser, descobri que minha irmã havia sido morta junto com o marido e os filhos", acrescentou.